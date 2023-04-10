Названо простое средство для богатого урожая смородины: развести 1:15

Чтобы получить хороший урожай смородины, необходимо уже сейчас, в апреле, позаботиться об этом. Растение нуждается в подкормке в виде азота, напитать кусты смородины рекомендуется раствором из двух столовых ложек мочевины, смешанных с 10 литрами воды.

Другие варианты эффективной подкормки — коровяк, который нужно развести в пропорции 1:10 с водой, или птичий помет — его надо разбавить 1:15. Достаточно вылить под каждый куст по два ведра любого из этих составов, чтобы к лету ветки были усыпаны крупными ягодами.

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Кроме того, перед цветением смородину следует подкормить калием и фосфором: взять 50 г нитрофоски, развести средство в 10 литрах воды и полить — примерно по 1 ведру под каждый куст, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на ogorod.ru.