Эти вещи нельзя держать на подоконнике: принесут беду

На подоконнике запрещается держать зеркало. К мистике и суевериям это не имеет никакого отношения – все очень приземленно и серьезно: отражающиеся в зеркале солнечные лучи могут спровоцировать пожар.

С остальными вещами не так критично, но все же лучше и их убирать подальше от греха: например, хрупкие статуэтки и сувениры могут упасть от порыва ветра и разбиться, а книги, долго лежащие на подоконнике, выцветают, - как и фотографии. Не стоит держать у окна также бытовую химию и косметику: им вредны перепады температур и те же солнечные лучи.

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По материалам изданий vnimanie.pro и Gorodche.ru.