Срочно уберите это из ванной: почему там нельзя держать полотенца и другие вещи

Многие вещи, которые мы привыкли хранить в ванной комнате, не должны там находиться — им вредит высокая влажность. Врач-дерматолог Алена Романова объяснила: ни косметику, ни спонжи, ни кисточки для пудры и румян нельзя держать в ванной — влажная среда ускоряет размножение микробов, и скоро все эти вещи станут «бомбой замедленного действия» для вашей кожи.

Иногда в шкафчике над раковиной держат лекарства. И этого делать тоже нельзя — препаратам требуется более сухое и прохладное помещение. Это же касается масок для лица.

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Вы удивитесь, но и зубным щеткам не место в санузле — по крайней мере, в совмещенном: микробы, поднимающиеся из унитаза при смывании, оседают на щетинках и отправляются прямиком в ротовую полость. А еще под запретом — полотенца: в сырой ткани отлично развиваются грибки. По материалам издания vnimanie.pro и портала «Доктор Питер».