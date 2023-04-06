Названа вещь, которая прибавит вам 10 лет: не носите ее!

Еще недавно эта вещь была в моде, но сегодня от нее лучше отказаться, чтобы не выглядеть старше на десяток лет. Объемный теплый шарф-платок визуально утяжеляет образ, делает его безвкусным и прибавляет возраст. Хуже всего, если этот платок дополнен цветочным принтом, бахромой или выполнен в бордовой гамме.

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Особенно проигрышно смотрится, кроме того, клетчатый аксессуар. Некоторые девушки носят подобные платки поверх легких осенних курток, и выглядит это неуместно и смешно. Вместо него лучше выбрать тонкий шарф — он прибавит весеннего настроения образу, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на The Voice.