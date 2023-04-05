Клещ не укусит никогда: нужно всего 2 ингредиента — и волшебный раствор готов!

С первыми теплыми днями на лесных полянах начали появляться первые любители природы. Их уже поджидают клещи, которые могут быть очень опасными. Чтобы не стать жертвой коварных насекомых, необходимо пользоваться специальными средствами — репеллентами, которые можно приготовить в домашних условиях.

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Это совсем просто: надо взять 1 чайную ложку молотой гвоздики, всыпать ее в 200 миллилитров воды и прокипятить, а потом оставить на 5-6 часов, чтобы раствор настоялся. Лучше всего перелить полученное средство во флакон, снабженный пульверизатором, и разбрызгивать на одежду — но не на кожу! Клещи боятся запаха гвоздики: они даже не приблизятся к вам, сообщает издание vnimanie.pro.