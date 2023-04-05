Жвачка отчистится с ковра в момент: простая хитрость

Налипшая на ковер жвачка может доставить немало огорчений. Чтобы эффективно удалить липкий комочек с поверхности ковра, не потребуется много усилий: жвачка легко снимется после заморозки. Нужно просто достать из морозилки несколько кубиков льда и, сложив их в пластиковый пакет, подержать немного на жвачке.

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Она замерзнет и затвердеет, после чего не составит труда отскоблить резинку тупой стороной ножа. Если на ковре еще остались мелкие кусочки — процедуру следует повторить. Когда уберете всю жвачку, промойте ковер мыльной водой с добавлением уксуса — и от загрязнения не останется и следа. По материалам изданий vnimanie.pro и «Лайфхакер».