Без грамма химии: как покрасить яйца простыми средствами

Яйца на Пасху можно окрашивать разными способами. Самый популярный — варка в луковой шелухе. Но с помощью натуральных красителей можно добиться и более ярких оттенков, при этом не придется использовать никаких химических веществ. Морковь подарит оранжевый цвет — для этого надо натереть ее на мелкой терке, отжать сок и добавить в него чайную ложку уксуса, после чего опустить в раствор вареные яйца на три часа.

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Фиолетового оттенка можно добиться, если подогреть виноградный сок и положить в него готовые яйца — тоже на несколько часов. Если во время варки положить в воду к яйцам листья шпината — получите зеленый цвет. 6 столовых ложек порошка куркумы, добавленные в литр воды, придадут яйцам ярко-желтый цвет. Таким образом, вы получите разноцветные пасхальные яйца без грамма химии.

По материалам Vnimanie.pro и WomanHit