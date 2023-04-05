Ни шерстинки на диванах: нужно просто протереть этим

Домашние собаки и кошки приносят много радости своим владельцам. Но, к сожалению, они доставляют и немало хлопот. Например, каждая хозяйка знает, как тяжело справиться с комочками шерсти любимого питомца, разбросанными по всей квартире и налипшими на ковры и мебель.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Чтобы очистить диваны и кресла от налипших волосков, достаточно надеть на руку обыкновенную резиновую перчатку, смочить ее водой и почистить загрязненные поверхности. Еще один эффективный способ – использовать липкую ленту. Что же касается ковров, то тут выручит скребок для стекол с резиновой вставкой, сообщает издание Vnimanie.pro со ссылкой на syl.ru.