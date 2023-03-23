Кто такие «душные» люди и как понять, что вы к ним не относитесь

Человека, с которым неприятно общаться, с которым уходит легкость, который «высасывает» жизненные силы, называют «душным» или «душнилой». При этом зачастую данный индивид даже не догадывается, что негативно действует на окружающих.
Не хотите оказаться тем самым «душнилой»? Тогда вот вам набор признаков такого человека. Может, что-то из этого списка является постоянной чертой вашего характера.
Итак, «душные» люди:
- постоянно жалуются, на все и всех;
- постоянно винят окружающих;
- стремятся быть в центре внимания, показывать свою значимость;
- претендуют на свободное (и остальное тоже) время своих друзей;
- чрезмерно опекают знакомых;
- часто завидуют и сравнивают себя с другими;
- любят критиковать, обесценивать работу и творчество других;
- постоянно участвуют в спорах, конфликтах, разборках;
- не приемлют помощи окружающих;
- манипулируют другими, провоцируют конфликты;
- эмоционально неустойчивы, вспыльчивы;
- не извиняются и не признают ошибок;
- любят приукрашивать факты или просто врать.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Если вы вдруг поняли, что тот самый «душный» человек в компании и есть вы, то вот несколько советов по исправлению от психолога Инессы Чернышевой:
- перестаньте искать виноватых и воображать себя жертвой, возьмите ответственность за собственную жизнь;
- развивайте свой уровень эмпатии, слушайте и осмысливайте, что говорят окружающие;
- проявляйте гибкость в отношениях, учитесь находить решения и выстраивать отношения так, чтобы они устраивали всех, уважайте мнение собеседника;
- будьте искренними, доверяйте другим людям;
- сохраняйте «автономию» личностного пространства, не притягивайте насильно других людей;
- позаботьтесь о нуждах окружающих, но важно соблюдать баланс между заботой о себе и помощью другим;
- прощайте себя и окружающих.
По материалам журнала Marie Claire