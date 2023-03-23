Кто такие «душные» люди и как понять, что вы к ним не относитесь

Человека, с которым неприятно общаться, с которым уходит легкость, который «высасывает» жизненные силы, называют «душным» или «душнилой». При этом зачастую данный индивид даже не догадывается, что негативно действует на окружающих.

Не хотите оказаться тем самым «душнилой»? Тогда вот вам набор признаков такого человека. Может, что-то из этого списка является постоянной чертой вашего характера.

Итак, «душные» люди:

постоянно жалуются, на все и всех;

постоянно винят окружающих;

стремятся быть в центре внимания, показывать свою значимость;

претендуют на свободное (и остальное тоже) время своих друзей;

чрезмерно опекают знакомых;

часто завидуют и сравнивают себя с другими;

любят критиковать, обесценивать работу и творчество других;

постоянно участвуют в спорах, конфликтах, разборках;

не приемлют помощи окружающих;

манипулируют другими, провоцируют конфликты;

эмоционально неустойчивы, вспыльчивы;

не извиняются и не признают ошибок;

любят приукрашивать факты или просто врать.

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