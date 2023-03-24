Как с помощью овощерезки быстро нарезать сливочное масло

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Проверяем популярный в Сети лайфхак.

В Интернете популярность набрал ролик, как блогер с помощью овощерезки мастерки нарезает сливочное масло. Мы решили проверить - насколько эффективен этот способ.

Подробности в нашем видео.

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