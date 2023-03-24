Как с помощью овощерезки быстро нарезать сливочное масло

В Интернете популярность набрал ролик, как блогер с помощью овощерезки мастерки нарезает сливочное масло. Мы решили проверить - насколько эффективен этот способ.
Подробности в нашем видео.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Фото: freepik.com
В Интернете популярность набрал ролик, как блогер с помощью овощерезки мастерки нарезает сливочное масло. Мы решили проверить - насколько эффективен этот способ.
Подробности в нашем видео.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».