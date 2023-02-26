Можно идти на подиум: стилист сделал модную стрижку, преобразив девушку до неузнаваемости – вы ахнете

Мастер Хусейн Полат взялся за работу. Он сразу решил убрать все сухие волосы. Несколько минут стилист работал ножницами. Он не жалел целые пучки волос. А потом мастер взялся за кисточку и краску. Для героини он выбрал более натуральный каштановый оттенок без рыжины. Также парикмахер сделал ровную челочку и стрижку каре.

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