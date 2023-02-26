Можно идти на подиум: стилист сделал модную стрижку, преобразив девушку до неузнаваемости – вы ахнете

Многие девушки экспериментирует с цветом волос, а вот делать короткую стрижку они хотят не так часто. Иногда постоянное окрашивание так сильно вредит волосам, что просто лучше срезать все посеченные и ломкие локоны. Одна девушка, которая осветляла волосы, наведалась в салон красоты. Она доверилась стилисту.
Мастер Хусейн Полат взялся за работу. Он сразу решил убрать все сухие волосы. Несколько минут стилист работал ножницами. Он не жалел целые пучки волос. А потом мастер взялся за кисточку и краску. Для героини он выбрал более натуральный каштановый оттенок без рыжины. Также парикмахер сделал ровную челочку и стрижку каре.
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Сама девушка лишила дара речи. Она не ожидала такого результата. А пользователи Сети отметили, что героиня стала похожа на модель. Стрижка выгодно подчеркнула ее длинную шею и изящные черты лица. «Самой захотелось подстричься», «Сразу стильная и ухоженная», «Такие девушки на подиуме ходят», — стали писать в Сети.
Фото: соцсети Huseyin Polat