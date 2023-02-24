Пожилая дама попала в руки стилиста: только гляньте, как она преобразилась и омолодилась

Примечательно, что Нелл Кармо, который является знаменитым стилистом по волосам, решил не красить героиню. он лишь использовал оттеночный шампунь. Парикмахер взялся за ножницы и стал состригать прядь за прядью. Он сделала необычное удлиненное каре с объемом. Эксперт открыл ее шею и сделал лицо выразительнее.

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