Пожилая дама попала в руки стилиста: только гляньте, как она преобразилась и омолодилась

Многие женщины стараются следить за своей внешностью и особое внимание уделяют волосам. Однако со временем появляются проблемы. Волосы могут тускнеть и порой ломаться. А седина сразу старит. Именно с такой проблемой столкнулась пожилая женщина, которая пришла к стилисту и доверилась его опыту.
Примечательно, что Нелл Кармо, который является знаменитым стилистом по волосам, решил не красить героиню. он лишь использовал оттеночный шампунь. Парикмахер взялся за ножницы и стал состригать прядь за прядью. Он сделала необычное удлиненное каре с объемом. Эксперт открыл ее шею и сделал лицо выразительнее.
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Героиня осталась довольна отражением в зеркале. Многие осыпали ее комплиментами в соцсетях. «Вот это леди», «С такой прической можно и во дворец», «Прям глаза радуются», «Приятно смотреть», «Стрижка получилась чумовая», «И сразу ей словно 40 лет», «Прям шикарно выглядит», — стали писать пользователи Сети.
Фото: соцсети Nell Carmo