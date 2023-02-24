Не поверите, в моду вернулась элегантная стрижка: подойдет дерзким дамам старше 40 лет

Речь идет не о пышных кудрях и каскаде, которые еще недавно можно было часто встретить. Парикмахеры отметили, что в моду вошла стрижка сессон. Уже много лет ее носит французская певица Мирей Матье. Как оказалась, такая короткая стрижка с челочкой подходит женщинам после 40 лет. Ее секрет в четком овале и концах, которые закручены во внутрь.

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