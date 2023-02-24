Не поверите, в моду вернулась элегантная стрижка: подойдет дерзким дамам старше 40 лет

Стрижка

Фото: Global Look Press

Парикмахеры были уверены, что про эту прическу забыли. Но она теперь снова в топах.

Найти стильную стрижку особенно сложно. А с годами женщины меньше рискуют и почти не экспериментируют с имиджем. Но есть и те, кто следят за трендами. На тот раз стилисты заговорили о стрижке, которую многие успели позабыть. Сейчас эта стрижка ассоциируется у многих лишь с одним человеком.

Речь идет не о пышных кудрях и каскаде, которые еще недавно можно было часто встретить. Парикмахеры отметили, что в моду вошла стрижка сессон. Уже много лет ее носит французская певица Мирей Матье. Как оказалась, такая короткая стрижка с челочкой подходит женщинам после 40 лет. Ее секрет в четком овале и концах, которые закручены во внутрь.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Мирей Матье. Фото: Global Look Press

Эксперты считают, что волна популярности нахлынула из-за любви к ретростилю. Более того, если мастер знает свое дело, то такая стрижка станет настоящим подарком. Она не требует никакой особой укладки, пишет Femmie. 

Читайте также