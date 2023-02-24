Не поверите, в моду вернулась элегантная стрижка: подойдет дерзким дамам старше 40 лет

Найти стильную стрижку особенно сложно. А с годами женщины меньше рискуют и почти не экспериментируют с имиджем. Но есть и те, кто следят за трендами. На тот раз стилисты заговорили о стрижке, которую многие успели позабыть. Сейчас эта стрижка ассоциируется у многих лишь с одним человеком.
Речь идет не о пышных кудрях и каскаде, которые еще недавно можно было часто встретить. Парикмахеры отметили, что в моду вошла стрижка сессон. Уже много лет ее носит французская певица Мирей Матье. Как оказалась, такая короткая стрижка с челочкой подходит женщинам после 40 лет. Ее секрет в четком овале и концах, которые закручены во внутрь.
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Мирей Матье. Фото: Global Look Press
Эксперты считают, что волна популярности нахлынула из-за любви к ретростилю. Более того, если мастер знает свое дело, то такая стрижка станет настоящим подарком. Она не требует никакой особой укладки, пишет Femmie.