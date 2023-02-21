Пришла бабушкой, а ушла девушкой: изумитесь, как стилист поборол седину и омолодил даму

Женщины стремятся хорошо выглядят. Особое внимание часто уделяется волосам. Однако порой не хватает денег на салоны красоты. Это сразу отражается на тех, у кого уже появилась седина. Особенно обидно, когда очаг седины появляется у еще молодых девушек. Однако есть мастера, которые способны преобразить любую даму.
В Перу есть мастер Кучу. К ней порой пытаются попасть, так как она умеет работать с прическами любой сложности. Грустная женщина пришла к ней на днях в салон. У нее были густые волосы, но седина отросла на 20 сантиметров. Некрашеные локоны старили героиню очень сильно.
Первым делом парикмахер взялась за ножницы. Она убрала всю длину, сделав короткую стрижку под горшок. Также Кучи покрасила волосы в черный оттенок. Дама с трудом узнала себя в зеркале.
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Пользователи Сети тоже были поражены. Многие отметили, что сначала восприняли ее как бабушку, но прическа скрывала очаровательную девушку. «Муж ее точно не узнает», «Теперь ей 15 лет на вид», «Как молодит эта стрижка», «Просто божественно выглядит», «Тут все получилось идеально», — стали писать в Сети.
Фото: соцсети kuchisalon