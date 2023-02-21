Пришла бабушкой, а ушла девушкой: изумитесь, как стилист поборол седину и омолодил даму

В Перу есть мастер Кучу. К ней порой пытаются попасть, так как она умеет работать с прическами любой сложности. Грустная женщина пришла к ней на днях в салон. У нее были густые волосы, но седина отросла на 20 сантиметров. Некрашеные локоны старили героиню очень сильно.

Первым делом парикмахер взялась за ножницы. Она убрала всю длину, сделав короткую стрижку под горшок. Также Кучи покрасила волосы в черный оттенок. Дама с трудом узнала себя в зеркале.

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