«Рекомендую всем, особенно после 45 лет»: Владислав Лисовец назвал три правила в прическах, которые молодят в миг

Владислав Лисовец много лет посвятил моде и стрижкам. Он открыл свой салон красоты, а также основал школу стиля «LISOschool». Его рукам доверяют волосы Саша Савельева, Регина Тодоренко, Кристина Орбакайте и другие звезды. Мастер знает, как выглядеть моложе и свежее в любом возрасте.
Для сайта Teleprogramma.pro Лисовец раскрыл три правила, которые помогут выглядеть моложе после 40 лет.
«Длинна должна быть чуть ниже плеч. Это рекомендую всем, особенно после 45 лет. Не длиннее! До середины плеч – здоровая аккуратная длинна.
Второе – челка! Она может быть прямая, на прямой пробор, набок. Челка, которая чуть-чуть будет прикрывать лоб, всегда очень омолаживает и выглядит свежо, задорно.
Третье – укладки без сильного объема, потому что объем взрослит», – поделился эксперт.
Справка Teleprogramma.pro: Влад Лисовец — российский стилист. Он получил образование по специальности «парикмахер широкого профиля», работал в телецентре «Останкино», был стилистом многим звезд. Опыт работы в сфере красоты более 30 лет.