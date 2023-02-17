«Рекомендую всем, особенно после 45 лет»: Владислав Лисовец назвал три правила в прическах, которые молодят в миг

Для сайта Teleprogramma.pro Лисовец раскрыл три правила, которые помогут выглядеть моложе после 40 лет.

«Длинна должна быть чуть ниже плеч. Это рекомендую всем, особенно после 45 лет. Не длиннее! До середины плеч – здоровая аккуратная длинна.

Второе – челка! Она может быть прямая, на прямой пробор, набок. Челка, которая чуть-чуть будет прикрывать лоб, всегда очень омолаживает и выглядит свежо, задорно.

Третье – укладки без сильного объема, потому что объем взрослит», – поделился эксперт.