Девушка пришла к стилисту с «соломой» на голове: только посмотрите, как ее преобразила модная стрижка

Примечательно, что мастер сразу оценил объем работы. Он сразу взялся за ножницы с согласия клиентки отрезал большую часть длинны. Затем Хусейн Полант стал красить волосы. Он сделал ей четкое каре с прямой линией. А вот цвет стилист выбрал максимально натуральный с коричнево-древесным отливом.

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