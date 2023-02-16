Девушка пришла к стилисту с «соломой» на голове: только посмотрите, как ее преобразила модная стрижка

Парикмахерская

Фото: Global Look Press

Героиня позволила срезать длинные локоны, но ни капли об этом не пожалела.

Чаще всего женщины стараются следить за внешностью. Особенно много времени обычно уделяется волосам. От прически может зависеть весь образ. Но с возрастом порой некоторые дамы запускают себя. Отросшие корни выдают возраст. Так одна девушка пришла к стилисту в Турции. У нее сильно отрасли волосы, а корни были темнее кончиков в разы. 

Примечательно, что мастер сразу оценил объем работы. Он сразу взялся за ножницы с согласия клиентки отрезал большую часть длинны. Затем Хусейн Полант стал красить волосы. Он сделал ей четкое каре с прямой линией. А вот цвет стилист выбрал максимально натуральный с коричнево-древесным отливом.

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Девушка осталась в восторге от работы турецкого мастера. Многие пользователи Сети отметили, что героиня помолодела и стала выглядеть стильно. «Ну вот и пример, когда длинные волосы не нужны», «Как сразу поменялось лицо! Фантастика», «Помолодела в мин», «Какая сразу ухоженная леди», — стали писать в Сети.

Фото: соцсети Huseyin Polat

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