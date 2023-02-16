Девушка пришла к стилисту с «соломой» на голове: только посмотрите, как ее преобразила модная стрижка

Чаще всего женщины стараются следить за внешностью. Особенно много времени обычно уделяется волосам. От прически может зависеть весь образ. Но с возрастом порой некоторые дамы запускают себя. Отросшие корни выдают возраст. Так одна девушка пришла к стилисту в Турции. У нее сильно отрасли волосы, а корни были темнее кончиков в разы.
Примечательно, что мастер сразу оценил объем работы. Он сразу взялся за ножницы с согласия клиентки отрезал большую часть длинны. Затем Хусейн Полант стал красить волосы. Он сделал ей четкое каре с прямой линией. А вот цвет стилист выбрал максимально натуральный с коричнево-древесным отливом.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Девушка осталась в восторге от работы турецкого мастера. Многие пользователи Сети отметили, что героиня помолодела и стала выглядеть стильно. «Ну вот и пример, когда длинные волосы не нужны», «Как сразу поменялось лицо! Фантастика», «Помолодела в мин», «Какая сразу ухоженная леди», — стали писать в Сети.
Фото: соцсети Huseyin Polat