Женщина 5 лет решалась на новую прическу: стилист потратил 9 часов на преображение, которое ошеломило

Многие женщины следят за внешностью и особенно много внимания уделяют волосам. Однако с возрастом это сделать сложнее. Не все справляются с сединой. Порой также не хватает средств, чтобы посетить салон красоты. А вот одна женщина 5 лет не могла решиться на новую стрижку. Поэтому она была с седыми и неопрятными локонами, остатками краски на кончиках, когда попала в руки к мастеру.
Стилист Джонатан Филиппе сначала оценил объем работы. Он трогал волосы. В итоге ему пришла в голову идея, как героиню можно преобразить. Он взялся за ножницы и сделал ей модную стрижку. Затем мастер взялся за окрашивание. На работу он потратил много сил и целых 9 часов. Результат поразил героиню.
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Фото: соцсети j.phillipe
Теперь она носит пепельные волосы с темными локонами. Стилист облегчил ей жизнь, так как часто красить корни ей не придется. Пользователи Сети осыпали комплиментами героиню. Многие отметили, что она выглядит стильно. Другие поразились тому, как она помолодела.