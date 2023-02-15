Женщина 5 лет решалась на новую прическу: стилист потратил 9 часов на преображение, которое ошеломило

Стилист Джонатан Филиппе сначала оценил объем работы. Он трогал волосы. В итоге ему пришла в голову идея, как героиню можно преобразить. Он взялся за ножницы и сделал ей модную стрижку. Затем мастер взялся за окрашивание. На работу он потратил много сил и целых 9 часов. Результат поразил героиню.

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