Миддлтон и голливудские звезды уже носят: названы три самые модные стрижки 2023 года

«Четкие линии. Здесь можно выбирать. За четкость у нас отвечают каре, боб, пикси или бикси - гибрид из боба и пикси», -– отметил эксперт.

Такие короткие стрижки любит Носить Шэрон Стоун. Раньше она носила бикси, а теперь все чаще делает более короткую омолаживающую стрижку пикси.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».