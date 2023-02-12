Миддлтон и голливудские звезды уже носят: названы три самые модные стрижки 2023 года

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Модельер Наз Маер раскрыл, какие три тренда в стрижках в топе в этом сезоне.

Каждая девушка хочет выглядеть стильно. Во внешности особенно большую роль играет прическа. Она может как полностью  преобразить человека, так и просто подчеркнуть природную красоту. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro модельер Наз Маер раскрыл тренды в прическах в 2023 году.

«Основных тренда в стрижках три. Первый – небрежность. Второй – четкие линии. Третий – объем. Исходя из этих вводных, рассказываю какие стрижки делать. Небрежность.

Остается с нами в моде не первый год. Идеальные стрижки, чтобы создать эффект небрежности – каскад и лесенка», – пояснил Наз.

Такую прическу уже давно носит Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская постоянно выходит в свет. Она делает объемные укладки, а локоны обрамляют контур лица.

 

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

«Четкие линии. Здесь можно выбирать. За четкость у нас отвечают каре, боб, пикси или бикси - гибрид из боба и пикси», -– отметил эксперт.

Такие короткие  стрижки любит Носить Шэрон Стоун. Раньше она носила бикси, а теперь все чаще делает более короткую омолаживающую стрижку пикси.

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Шэрон Стоун. Фото: Global Look Press

«И третий тренд – объем. Здесь, скорее не про стрижку, а про способ укладки, ведь объем можно сделать и с каскадом, и с каре. Но есть стрижки, которые изначально подразумевают объем. Например, воб – объемный боб, шэг и Wolf Cut. Но даже если вы не носите модную стрижку, добавить объемной трендовости волосам поможет боковой подбор», – рассказа Наз.

Мила Кунис носила удлиненное каре. Даже с не длинными  волосами она делала множество укладок от объема до волны. 

Мила Кунис. Фото:  Global Look Press

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото:  Teleprogramma.pro

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