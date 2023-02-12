Миддлтон и голливудские звезды уже носят: названы три самые модные стрижки 2023 года

Каждая девушка хочет выглядеть стильно. Во внешности особенно большую роль играет прическа. Она может как полностью преобразить человека, так и просто подчеркнуть природную красоту. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro модельер Наз Маер раскрыл тренды в прическах в 2023 году.
«Основных тренда в стрижках три. Первый – небрежность. Второй – четкие линии. Третий – объем. Исходя из этих вводных, рассказываю какие стрижки делать. Небрежность.
Остается с нами в моде не первый год. Идеальные стрижки, чтобы создать эффект небрежности – каскад и лесенка», – пояснил Наз.
Такую прическу уже давно носит Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская постоянно выходит в свет. Она делает объемные укладки, а локоны обрамляют контур лица.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
«Четкие линии. Здесь можно выбирать. За четкость у нас отвечают каре, боб, пикси или бикси - гибрид из боба и пикси», -– отметил эксперт.
Такие короткие стрижки любит Носить Шэрон Стоун. Раньше она носила бикси, а теперь все чаще делает более короткую омолаживающую стрижку пикси.
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Шэрон Стоун. Фото: Global Look Press
«И третий тренд – объем. Здесь, скорее не про стрижку, а про способ укладки, ведь объем можно сделать и с каскадом, и с каре. Но есть стрижки, которые изначально подразумевают объем. Например, воб – объемный боб, шэг и Wolf Cut. Но даже если вы не носите модную стрижку, добавить объемной трендовости волосам поможет боковой подбор», – рассказа Наз.
Мила Кунис носила удлиненное каре. Даже с не длинными волосами она делала множество укладок от объема до волны.
Мила Кунис. Фото: Global Look Press
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro