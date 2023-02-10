Остальную одежду отнесите на помойку: названа самая трендовая вещь сезона — альтернатива худи

Известный блогер и журналист Надежда Стрелец делится со своими подписчиками модными знаниями. На этот раз в телеграм-канале Надежда Стрелец рассказала, какие толстовки будут в тренде весной.

«Та, что похожа на куртку-анорак — с высоким воротом на молнии, которую можно надеть только через голову. Подобные раньше носили разве что в поход с палатками, а сегодня такой анорак вполне хорошо себя чувствует и в центре мегаполиса», — написала Надежда Стрелец.

Анораки можно найти в коллекциях и дорогих, и дешевых брендов одежды — Max Mara, Zara, 12Storeez, Ivolga, Marc O'Polo. Изготавливаются они из шерсти и флиса. Анорак — прекрасная замена худи и даже тонкой куртке.

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