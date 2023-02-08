Девушка доверилась стилисту: в результате увидела свекольный цвет и «крейзи» стрижку

Так как у героини были крашены волосы, то матер решил не боятся и сделать цвет насыщенным. А вот длину он убрал, сделав смелую и модную стрижку «пикси» Несколько часов работы с ножницами дали свои результаты. Стилист выкрасил девушку в свекольный оттенок. Никто не ожидал, что результат окажется фееричным.

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