Девушка доверилась стилисту: в результате увидела свекольный цвет и «крейзи» стрижку

Многие женщины хотят выделяться из толпы, а прическа позволяет подчеркнуть свою индивидуальность. Кто-то отращивает волосы, а другие не боятся коротких стрижек. А вот яркие цвета на голове можно встретить редко. В один из турецких салонов красоты пришла девушка с потускневшими сухими волосами. Известный мастер Умут взялся за преображение.
Так как у героини были крашены волосы, то матер решил не боятся и сделать цвет насыщенным. А вот длину он убрал, сделав смелую и модную стрижку «пикси» Несколько часов работы с ножницами дали свои результаты. Стилист выкрасил девушку в свекольный оттенок. Никто не ожидал, что результат окажется фееричным.
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Пользователи Сети были изумлены. Многие отметили, что героиню омолодила стрижка, а цвет оказался очень к лицу, оттенив фарфоровую кожу. «Вот это результат», «Получилось шикарно», «Я не думала, что такой цвет может мне понравится», «Она словно стала моложе», «Теперь можно и в кино сниматься», — стали писать в Сети.
Фото: соцсети Saça Umut