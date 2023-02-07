Седина стала изюминкой: стилист преобразила даму в возрасте так, что у всех отвисла челюсть

Со временем ухаживать не только за кожей, но и за волосами становится сложнее. Многие не находят денег на походы в салоны красоты, другие не могут найти хорошего мастера. Тем более, что с сединой нужна особая работа. Чтобы ее закрасить, нужна определенная краска. На этот раз дама в возрасте попала к стилистам в Доминикане. Она решилась на перемены во внешности.
Она отрастила волосы. Ее локоны стали отдавать желтым оттенком, а вот корни стали полностью седыми. Мастер оценила объем работы и решила сделать стрижку. Ножницами она среза уже убитые волосы. Героине также покрасили волосы, сделав их полностью серебристого оттенка. Ей сделали короткую стрижку пикси с объемом и косой челкой.
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Героиня осталась в восторге от нового имиджа. Пользователи Сети поразились тому, как выглядит дама. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну прям помолодела», «До чего стильная», «Стрижка получила чумовой», «Вот это крутой результат», «Такая стала сияющая», «Крутой стиль», — стали писать в Сети.
Фото: соцсети Kuchi Salon