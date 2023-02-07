Седина стала изюминкой: стилист преобразила даму в возрасте так, что у всех отвисла челюсть

Она отрастила волосы. Ее локоны стали отдавать желтым оттенком, а вот корни стали полностью седыми. Мастер оценила объем работы и решила сделать стрижку. Ножницами она среза уже убитые волосы. Героине также покрасили волосы, сделав их полностью серебристого оттенка. Ей сделали короткую стрижку пикси с объемом и косой челкой.

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