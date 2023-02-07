Срезал волосы и отдал хозяйке: девушка пришла к стилисту, который сделал ей ультрамодную стрижку — просто ахнете

Героиня оказалась обладательницей густых темных волос. Мастер взялся за ножницы и решительно срезал все локоны по плечи. Он потом решил продолжить стрижку, уже прорабатывая каждую прядь. От темного цвета Кармо отказываться не стал. В итоге ему удалось сделать удлиненное каре в стиле Леры Кудрявцевой.

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