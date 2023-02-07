Срезал волосы и отдал хозяйке: девушка пришла к стилисту, который сделал ей ультрамодную стрижку — просто ахнете

Многие женщины тратят силы и деньги, чтобы отрастить волосы. Порой они сталкиваются с такими проблемами, как выпадение волосы, спутанность и ломкость. Примечательно, что мастера часто предлагают сделать стрижку, но лишаться локонов решаются не все. Нелл Кармо является известным стилистом. К нему пришла девушка, которая не побоялась перемен.
Героиня оказалась обладательницей густых темных волос. Мастер взялся за ножницы и решительно срезал все локоны по плечи. Он потом решил продолжить стрижку, уже прорабатывая каждую прядь. От темного цвета Кармо отказываться не стал. В итоге ему удалось сделать удлиненное каре в стиле Леры Кудрявцевой.
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Сама героиня была поражена результатом. Пользователи Сети отметили, что старания стилиста превзошли все их ожидания. «Как ей круто», «Это выглядит роскошно», «Получилось бомбически», «Какая она яркая», «Стрижка просто улетная», «Сразу модно», — стали писать подписчики.
Фото: соцсети Nell Carmo