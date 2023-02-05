Модное окрашивание, которое молодит: только посмотрите, как девушка из простушки превратилась в модель

Парикмахерская

Фото: Global Look Press

Девушка попала к знаменитому мастеру. Результат окрашивания всех поразил.

Многие девушки следят за внешностью, но экспериментировать с цветом волос готова не каждая. Однако иногда нужно довериться профессионалу, чтобы выглядеть лучше. Именно так поступила девушка, которая пришла в салон красоты. Она попала к известному стилисту Муниру, который взялся за ее преображение.

Героиня обладает темными и густыми волосами. Она не знала, как сделать их более ухоженными. Мунир решил оставить длину, а вот от окрашивания отказываться не стал. Он применил современную технику аер-тач. мастер осветлил девушке волосы, но оставил у корней более темные оттенки, чем придал естественности. 

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Такая техника окрашивания стоит дороже обычно, но и эффект от нее держится долго. за счет тщательной проработки каждой пряди отросшие корни не бросаются в глаза несколько месяцев. Пользователи Сети пришли в восторг от нового образа героини. Многие отметили, что из простушки она превратилась в модель. 

Фото: соцсети Mounir

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