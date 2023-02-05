Модное окрашивание, которое молодит: только посмотрите, как девушка из простушки превратилась в модель

Героиня обладает темными и густыми волосами. Она не знала, как сделать их более ухоженными. Мунир решил оставить длину, а вот от окрашивания отказываться не стал. Он применил современную технику аер-тач. мастер осветлил девушке волосы, но оставил у корней более темные оттенки, чем придал естественности.

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