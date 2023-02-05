Девушка с волосами-соломой пришла к стилисту: модная стрижка с челкой преобразила до неузнаваемости

Многие девушки начинают регулярно красить волосы. Однако иногда можно перестараться. Особенно опасно осветлять волосы, так как можно сделать ошибки, которые приведут к сильным повреждениям волос. Поэтому мастер в Турции Хусейн Полат часто сталкивается клиентками, которые приходят с практически соломой на голове.
На этот раз к нему пришла девушка, у которой были слишком сильно высветлены волосы и успели отрасти корни. Из-за этого она выглядела неухоженной. Хусейн сразу взялся за дело. Он ножницами срезал локоны, которые уже не спасти.
Мастер оставил длину чуть выше плеч. А заметим покрасил волосы в благородный русый цвет с пепельным отливом. Он решил сделать челочку героине и не прогадал.
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Девушка лишилась дара речи. Она не могла перестать улыбаться. В зеркале на нее смотрела другой человек. Пользователи Сети тоже пришли в восторг от такого преображения. «Помолодела на 15 лет», «Вообще не узнать», «Только по улыбке убедилась, что это она», «Какой шикарный цвет получился», «Ну прям модель», — стали писать в Сети.
Фото: соцсети Huseyin Polatof