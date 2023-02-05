Девушка с волосами-соломой пришла к стилисту: модная стрижка с челкой преобразила до неузнаваемости

На этот раз к нему пришла девушка, у которой были слишком сильно высветлены волосы и успели отрасти корни. Из-за этого она выглядела неухоженной. Хусейн сразу взялся за дело. Он ножницами срезал локоны, которые уже не спасти.

Мастер оставил длину чуть выше плеч. А заметим покрасил волосы в благородный русый цвет с пепельным отливом. Он решил сделать челочку героине и не прогадал.

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