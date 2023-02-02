Стрижка этой «девушки» поразила всех: под ворохом кудряшек обнаружили совсем другого человека

Каждая женщина хочет выглядеть привлекательно. Однако все люди разные, поэтому подобрать правильную стрижку порой сложно. Нужно знать, как выгодно подчеркнуть черты лица и форму головы. И именно парикмахерам обычно удается сделать преображение. Славится этим ливанский стилист Хассан Крейк.
Однако к нему пришел клиент с чарующими кудряшками. Работать с вьющимися волосами особенно сложно. Ливанский мастер славится тем, что своим клиентам закручивает волосы в два хвостика и начинает работу. Новое видео с преображение кудрявой девушки, как все думали, многие поразило. Хассан сделал модную стрижку и оказалось, что в его кресле все это время был парень.
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«Так это не девушка?», «Вот это поворот!», «Ой, это парень! Да ладно!», «Ого, какой сюрприз», «А волосы были завидные», «Кудрявый пацан, серьезно? Вот это у него копна была», «Ой, а я думала это девушка! Как это поразительно!», «Как важна прическа», «Ай, как неожиданно! Прям шок», — стали писать пользователи в Сети.
Фото: соцсети Hassan Kreik