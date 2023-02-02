Стрижка этой «девушки» поразила всех: под ворохом кудряшек обнаружили совсем другого человека

Стрижка

Фото:  Global Look Press

Ливанский стилист ловко преображает свои клиентов. Одна из его героинь оказалась обладательницей чарующих кудрей.

Каждая женщина хочет выглядеть привлекательно. Однако все люди разные, поэтому подобрать правильную стрижку порой сложно. Нужно знать, как выгодно подчеркнуть черты лица и форму головы. И именно парикмахерам обычно удается сделать преображение. Славится этим ливанский стилист Хассан Крейк. 

Однако к нему пришел клиент с чарующими кудряшками. Работать с вьющимися волосами особенно сложно. Ливанский мастер славится тем, что своим клиентам закручивает волосы в два хвостика и начинает работу. Новое видео с преображение кудрявой девушки, как все думали, многие поразило. Хассан сделал модную стрижку и оказалось, что в его кресле все это время был парень. 

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«Так это не девушка?», «Вот это поворот!», «Ой, это парень! Да ладно!», «Ого, какой сюрприз», «А волосы были завидные», «Кудрявый пацан, серьезно? Вот это у него копна была», «Ой, а я думала это девушка! Как это поразительно!», «Как важна прическа», «Ай, как неожиданно! Прям шок», — стали писать пользователи в Сети.

Фото: соцсети Hassan Kreik

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