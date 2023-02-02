Девушку с длинными волосами изменили до неузнаваемости: увидела розовые волосы и лишилась дара речи

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Фото: Global Look Press

Героиня с лицом бэби-фейс оказалась в салоне красоты. Никто не ожидал, что она обладает такой красотой.

Многие девушки стараются беречь волосы. Некоторые за всю жизнь ни разу не красились. Однако придать блеск локонам можно лишь тонированием или окрашиванием. Юная девушка с лицом бэби-фейс отрастила длинные волосы. Она решила довериться стилисту в одном из салонов красоты в Казахстане. 

Мастер хотела взяться за ножницы, но в итоге состригать красоту не стала. Однако героиню решили преобразить. Ее волосы покрасили в неожиданный цвет. Из коричневого волосы превратились в стильный розоватый цвет, близкий к натуральному. Неожиданно такой оттенок подчеркнул цвет кожи. Лицо героини стало сразу выглядеть ярче.

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Пользователи Сети поразились тому, какого результата добилась стилист. «Сперва подумала: ребенок сидит, а оказывается, девушка», «Получилось классно, но прибавила лет 10 точно», «Она словно топ-модель», «Точно как маленькая девочка была малышка прям, превратилась в девушку», — стали писать пользователи Сети.

Фото: соцсети mamacita_astana

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