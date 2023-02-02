Девушку с длинными волосами изменили до неузнаваемости: увидела розовые волосы и лишилась дара речи

Многие девушки стараются беречь волосы. Некоторые за всю жизнь ни разу не красились. Однако придать блеск локонам можно лишь тонированием или окрашиванием. Юная девушка с лицом бэби-фейс отрастила длинные волосы. Она решила довериться стилисту в одном из салонов красоты в Казахстане.
Мастер хотела взяться за ножницы, но в итоге состригать красоту не стала. Однако героиню решили преобразить. Ее волосы покрасили в неожиданный цвет. Из коричневого волосы превратились в стильный розоватый цвет, близкий к натуральному. Неожиданно такой оттенок подчеркнул цвет кожи. Лицо героини стало сразу выглядеть ярче.
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Пользователи Сети поразились тому, какого результата добилась стилист. «Сперва подумала: ребенок сидит, а оказывается, девушка», «Получилось классно, но прибавила лет 10 точно», «Она словно топ-модель», «Точно как маленькая девочка была малышка прям, превратилась в девушку», — стали писать пользователи Сети.
Фото: соцсети mamacita_astana