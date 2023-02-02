Девушку с длинными волосами изменили до неузнаваемости: увидела розовые волосы и лишилась дара речи

Мастер хотела взяться за ножницы, но в итоге состригать красоту не стала. Однако героиню решили преобразить. Ее волосы покрасили в неожиданный цвет. Из коричневого волосы превратились в стильный розоватый цвет, близкий к натуральному. Неожиданно такой оттенок подчеркнул цвет кожи. Лицо героини стало сразу выглядеть ярче.

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