Девушка пришла к стилисту с «убитыми» волосами: только посмотрите, как ее преобразили

Многие девушки увлекаются красками для волос и портят свою шевелюру. Локоны тускнеют, становятся сухими, а цвет со временем вымывается и выглядит просто ужасно. Профессиональные стилисты способны исправить ситуацию. В Турции девушка пришла в салон красоты. Ее волосы были в удручающем состоянии.
Героиня готова была на любые преображения, но действия парикмахера ее поразили. Он взялся за ножницы и сразу срезал пучок локонов. Затем мастер покрасил их из коричнево-черного в пепельный оттенок. Он решил проблему с сединой, которая уже стала пробиваться у героини. А филлировка и рваная стрижка, открывшая шею, стала финальным штрихом.
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Пользователи Сети были впечатлены. Многие отметили, что героиня даже помолодела. «Это пример, когда короткие волосы в сто раз лучше», «Ну прям засияла», «Шикарный результат», «А какой цвет! Закачаешься», «Это бесподобно», «Вау, теперь также хочу», «Она прям другой человек», — стали писать в Сети.
Фото: соцсети Saça Umut