Девушка пришла к стилисту с «убитыми» волосами: только посмотрите, как ее преобразили

Героиня готова была на любые преображения, но действия парикмахера ее поразили. Он взялся за ножницы и сразу срезал пучок локонов. Затем мастер покрасил их из коричнево-черного в пепельный оттенок. Он решил проблему с сединой, которая уже стала пробиваться у героини. А филлировка и рваная стрижка, открывшая шею, стала финальным штрихом.

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