60-летняя бабушка оказалась в кресле у стилиста: преображение дамы изумило даже ее сестру (фото)

В качестве поддержки с героиней пришла ее сестра. Мастер оценил масштаб работы. Он потрогал седые, непослушные волосы. Женщина была уверена, что ей помогут, так как она посмотрела более 400 видео, на которых стилист преображает клиенток. Но 60-летняя дама все равно удивилась, когда увидела результат.

Ей не только сделали короткую стрижку, покрасили волосы в красивый шоколадный оттенок, но и сделали завивку. Героиня сразу помолодела.

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