60-летняя бабушка оказалась в кресле у стилиста: преображение дамы изумило даже ее сестру (фото)

Многие женщины перестают за собой ухаживать, когда наступает старость. Побороть седину нельзя, но ее можно закрасить. А правильный макияж может визуально молодить. Но не все готовы тратить время на красоту. Однако медсестра на пенсии была готова на преображение. Она специально нашла гуру в сфере причесок Кристофера Хопкинса.
В качестве поддержки с героиней пришла ее сестра. Мастер оценил масштаб работы. Он потрогал седые, непослушные волосы. Женщина была уверена, что ей помогут, так как она посмотрела более 400 видео, на которых стилист преображает клиенток. Но 60-летняя дама все равно удивилась, когда увидела результат.
Ей не только сделали короткую стрижку, покрасили волосы в красивый шоколадный оттенок, но и сделали завивку. Героиня сразу помолодела.
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Фото: YouTube-канал MAKEOVERGUY
Когда сестра увидела ее, то открыла рот от удивления. Она увидела совсем другого человека, как ей казалось. Необычное окрашивание и смелая прическа омолодили героиню. Пользователи Сети тоже были ошарашены резулбтатом. Пенсионерка получила множество комплиментов. А Хопкинс поделился преображением своем YouTube-канале.