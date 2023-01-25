Бедная девушка с улицы попала к стилистам: из серой мышки превратилась в красотку — челюсть у всех отвисла

Женщины всегда стремятся следить за внешностью. Волосам и лицу обычно они уделяют особенно много внимания. Однако порой на походы в салон или покупку уходовых средств нет денег. Особенно остро эта проблема встает, если рождаются дети.
В Астане девушка с маленькой дочкой попрошайничала на рынке. У нее было столько проблем, что на внешность она уже не обращала внимание.
Героиня была в кепке и уже потрепанной одежде. Ей обновили гардероб и даже ее дочке купили новые наряды. А уже в салоне красоты началось настоящее преображение. Ее волосы оказались густыми. Локоны просто покрасили в холодный шоколадный оттенок и придали объема. Макияж стал завершающим штрихом.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Пользователи Сети были поражены. Многие отметили, что теперь героиня может работать моделью. За неухоженными волосами скрывалась настоящая красотка.
«Ого, какая дива», «Вот это преображение», Я таких красивых мамочек никогда не видела», «Это просто бесподобно», «У нее теперь должна измениться жизнь», — стали писать в Сети.
Фото: соцсети mamacita_astana_