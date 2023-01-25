Бедная девушка с улицы попала к стилистам: из серой мышки превратилась в красотку — челюсть у всех отвисла

Женщины всегда стремятся следить за внешностью. Волосам и лицу обычно они уделяют особенно много внимания. Однако порой на походы в салон или покупку уходовых средств нет денег. Особенно остро эта проблема встает, если рождаются дети.

В Астане девушка с маленькой дочкой попрошайничала на рынке. У нее было столько проблем, что на внешность она уже не обращала внимание.