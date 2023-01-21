Дама в 76 лет мечтала найти свой стиль: парикмахер вернул ей молодость – это надо видеть

Женщины стараются следить за внешностью. Многие не только делают прически, но и наращивают ногти и ресницы. Для прекрасной половины человечества важно найти свой стиль, который будет передавать ее характер и отражать внутренний мир. Но порой образ находят еще в юности, но со временем его утрачивают.
В такой ситуации оказалась американка Синди, которая в 76 лет продолжала искать свой стиль. Она попала к известному стилисту по волосам Кристофера Хопкинсу. Героиня решила доверить его опыту. Она была уверена, что только длинные волосы ее украсят.
Однако мастер ее переубедил. Он срезал локоны, придав им объема и блеска, а также обновил цвет волос. Макияж стал финальным штрихом, который стер морщинки и другие признаки старения.
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До и после. Фото: YouTube-канал MAKEOVERGUY
Когда Синди себя увидела, то едва поверила глазам. Она призналась, что уже носила такую прическу в школе. Результат ее ошеломил. Примечательно, что американка пыталась воссоздать прическу, но попытки не увенчались успехом. Однако известному стилисту удалось ее преобразить, о чем дама рассказала в интервью для YouTube-канала MAKEOVERGUY.