Дама в 76 лет мечтала найти свой стиль: парикмахер вернул ей молодость – это надо видеть

В такой ситуации оказалась американка Синди, которая в 76 лет продолжала искать свой стиль. Она попала к известному стилисту по волосам Кристофера Хопкинсу. Героиня решила доверить его опыту. Она была уверена, что только длинные волосы ее украсят.

Однако мастер ее переубедил. Он срезал локоны, придав им объема и блеска, а также обновил цвет волос. Макияж стал финальным штрихом, который стер морщинки и другие признаки старения.

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