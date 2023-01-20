Пожилая женщина, торгующая на улице, попала к стилистам: только посмотрите, какой она стала

Героиня не сразу согласилась на преображение. Ей подобрали новый наряд и даже платок, так как она привыкла покрывать голову. А уже в салоне мастер начала преображение. Стричь длинные локоны она не стала, но седину решила закрасить. Для Сарагуль был выбран каштановый цвет волос. Ей также сделали нежный макияж.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».