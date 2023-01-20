Пожилая женщина, торгующая на улице, попала к стилистам: только посмотрите, какой она стала

С возрастом не все женщины находят время для салонов красоты. Многие также ограничены в финансах. Однако именно уход за волосами помогает выглядеть моложе. На этот раз работницы салона красоты в Астане обратились к бабушке, которая продавала кукурузу на улице. Сарагуль 63 года и у нее очень длинные волосы.
Героиня не сразу согласилась на преображение. Ей подобрали новый наряд и даже платок, так как она привыкла покрывать голову. А уже в салоне мастер начала преображение. Стричь длинные локоны она не стала, но седину решила закрасить. Для Сарагуль был выбран каштановый цвет волос. Ей также сделали нежный макияж.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Она очень добрая и скромная. Только посмотрите на ее глаза», – отметили стилисты.
Пользователи Сети были восхищены. Сама героиня даже пустилась в пляс. «Такая красивая, стала похожа на итальянскую актрису», «Прелестная бабушка», «Как ей идет цвет», «Очень красиво получилось», — стали писать в Сети.
Фото: соцсети mamacita_astana_