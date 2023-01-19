50-летняя уборщица попала к стилистам: только посмотрите, как ее преобразили — невероятно

50-летняя уборщица

Фото: соцсети mamacita_astana_

Пожилая женщина работала в ТЦ, когда ей предложили бесплатную стрижку. Героиня не ожидала, что будет такой результат.

Обычно женщины стараются следить за внешностью. Огромное значение играет прическа и состояние волос. С возрастом ухаживать за ними сложнее, так как появляется седина, а если уход был неправильным, то локоны могут стать сухими и ломкими.

50-летняя уборщица в торговом центре не имела возможности постоянно делать уходовые процедуры, но стилисты предложили ей бесплатную помощь. 

Героиня умела густые волосы, но стрижка была неудачной. Локоны топорщились в разные стороны и даже под ободком лежали не аккуратно. Также местами проступала седина. Мастер взялась за работу. Она покрасила ее в глубоким черный оттенок и нарастила волосы. Женщине также сделали челочку в стиле Дженнифер Лопес. Она мгновенно преобразилась.

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«Она напомнила зарубежных звезд джаза», — заявила стилист.

Пользователи Сети также были в восторге от результата. А когда героиня примерила новую одежду, то стала совсем неузнаваема. «Ох, вот это крутая работа», «Смотрится сногсшибательно», «Богиня», «Она будто американская певиц», «Просто шикарно», — стали писать в Сети.

 

Фото: соцсети mamacita_astana_

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