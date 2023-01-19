50-летняя уборщица попала к стилистам: только посмотрите, как ее преобразили — невероятно

Обычно женщины стараются следить за внешностью. Огромное значение играет прическа и состояние волос. С возрастом ухаживать за ними сложнее, так как появляется седина, а если уход был неправильным, то локоны могут стать сухими и ломкими.

50-летняя уборщица в торговом центре не имела возможности постоянно делать уходовые процедуры, но стилисты предложили ей бесплатную помощь.