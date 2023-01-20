Как сохранить новогоднюю гирлянду, чтобы она не запуталась

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Представляем действенный лайфхак.

Новый год прошел и пора разбирать украшения. Существует лайфхак - как правильно хранить новогоднюю гирлянду, чтобы потом не пришлось еще распутывать несколько часов.

Подробности в нашем видео.

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