Как сохранить новогоднюю гирлянду, чтобы она не запуталась

Новый год прошел и пора разбирать украшения. Существует лайфхак - как правильно хранить новогоднюю гирлянду, чтобы потом не пришлось еще распутывать несколько часов.
Подробности в нашем видео.
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Фото: freepik.com
Новый год прошел и пора разбирать украшения. Существует лайфхак - как правильно хранить новогоднюю гирлянду, чтобы потом не пришлось еще распутывать несколько часов.
Подробности в нашем видео.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».