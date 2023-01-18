Возрастная дама пришла в салон красоты: новая стрижка омолодила на 10 лет, поразив всех (фото)

Мастер осмотрела волосы, которые были покрашены в свекольно-черный оттенок. При этом седина виднелась на макушке. Стилист решила не делать короткую стрижку, а лишь подровнять локоны. Также героиню покрасили в красивый шоколадный оттенок без красных бликов и других цветов. Лицо дамы сразу помолодело и посвежело.

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