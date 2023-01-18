Возрастная дама пришла в салон красоты: новая стрижка омолодила на 10 лет, поразив всех (фото)

Не все женщины ухаживают за своей внешностью, а с возрастом найти силы для преображения еще сложнее. И хоть седина порой портит внешность, придавая возраста, красить корни каждый месяц не всем по карману. Однако в салон красоты в Астане пришла дама, которая захотела перемен. Стилисты сначала посчитали, что перед ними апашка – бабулька.
Мастер осмотрела волосы, которые были покрашены в свекольно-черный оттенок. При этом седина виднелась на макушке. Стилист решила не делать короткую стрижку, а лишь подровнять локоны. Также героиню покрасили в красивый шоколадный оттенок без красных бликов и других цветов. Лицо дамы сразу помолодело и посвежело.
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Пользователи Сети были восхищены. Многие даже возмутились, что героиню сначала назвали бабулькой. «Женщина очень красивая и помолодела она не на 10 лет, а на 15-20 лет», «Помолодела! И это не макияж, а внутреннее сияние», «Прическа подобрана идеально», «Вот это цвет! Шик», — стали писать в Сети.
Фото: mamacita_astana_