Продавщица с рынка попала к стилистам: из неухоженной женщины превратилась в помолодевшую леди (фото)

Многие женщины стремятся выглядеть ухоженно. Примечательно, что даже красить волосы и стричься порой стоит приличных денег. Находятся стилисты, которые готовы помогать бесплатно тем, кто трудится не покладая рук. Примечательно, что в Астане работники салона красоты пришли на рынок. Они предложили свои услуги продавщице, которая трудится, чтобы растить двоих детей.
Скромная героиня согласилась на преображение. Сначала для нее устроили шопинг, выбрав новый наряд. А потом мастера взялись за дело. У нее были высветленные волосы с желтым оттенком и отросшими корнями. Мастера решила покрасить ее, придав волосам благородный карамельный оттенок. Они подстригли только кончики и завили локоны.
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«Мы верив в то, что она будет счастлива каждый день так же как в эти минуты», – отметили работники салона.
Поклонники восхитились тем, как выглядит продавщица. Многие отметили, что она помолодела на 10 лет. Другие поразились тому, как прическа меняет человека. Маму двоих детей стали называть элегантной леди.
Фото: соцсети mamacita_astana_