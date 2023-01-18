Продавщица с рынка попала к стилистам: из неухоженной женщины превратилась в помолодевшую леди (фото)

Скромная героиня согласилась на преображение. Сначала для нее устроили шопинг, выбрав новый наряд. А потом мастера взялись за дело. У нее были высветленные волосы с желтым оттенком и отросшими корнями. Мастера решила покрасить ее, придав волосам благородный карамельный оттенок. Они подстригли только кончики и завили локоны.

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