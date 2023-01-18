Пенсионерка-дворник решилась на преображение: не поверите, что удалось сделать стилистам

Примечательно, что преображение началось с шопинга. Потрепанную одежду героини поменяли на шелковую блузку и черные брюки. А уже в руках стилистов началась настоящая магия: ей сделали короткую стрижку, а также покрасили седые волосы. Легкая челочка придала шарма, а финальным штрихом стал макияж.

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