Пенсионерка-дворник решилась на преображение: не поверите, что удалось сделать стилистам

Многие женщины в современном мире вкладывают деньги в себя, чтобы продлить молодость и хорошо выглядеть. Однако не все могут позволить себе даже поход в салон красоты. На этот раз работники одного из салонов красоты в Астане обратили внимание на женщину, которая семь лет подметает улицу. Героиня оказалась пенсионеркой, которой они предложили бесплатное преображение.
Примечательно, что преображение началось с шопинга. Потрепанную одежду героини поменяли на шелковую блузку и черные брюки. А уже в руках стилистов началась настоящая магия: ей сделали короткую стрижку, а также покрасили седые волосы. Легкая челочка придала шарма, а финальным штрихом стал макияж.
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Пенсионерка осталась в восторге. Она даже стала танцевать от радости. А пользователи Сети поразились тому, как теперь выглядит женщина. Она помолодела и даже стала выглядеть как богатая бизнесвумен.
«Это впечатляет», «Девочки, какие вы молодцы, до мурашек прям», «Вот это бабушка, до мурашек», — написали пользователи Сети.
Фото: соцсети mamacita_astana_