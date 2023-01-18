Девушка с черными и безжизненными волосами пришла в салон: стилист так ее преобразил, что муж снова влюбился

Мастер сразу взялась за дело. Она решилась на сложную задачу. Ей ужалось осветлить локоны, а потом придать им серебристый и сиреневые оттенки. Также стилист подстригла кончики волос. Героиня была восхищена тем, как теперь выглядит.

«Муж вновь влюбился», – заявила она.

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