Девушка с черными и безжизненными волосами пришла в салон: стилист так ее преобразил, что муж снова влюбился

Многие женщины боятся менять образ. К своим волосам они относятся трепетно. Сложнее всего выйти из темного цвета волос. Однако молодая девушка пришла в салон красоты в Астане. Она решила довериться стилисту. Скромная героиня позволила перекрасить ее, а вот длину убирать она не захотела.
Мастер сразу взялась за дело. Она решилась на сложную задачу. Ей ужалось осветлить локоны, а потом придать им серебристый и сиреневые оттенки. Также стилист подстригла кончики волос. Героиня была восхищена тем, как теперь выглядит.
«Муж вновь влюбился», – заявила она.
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Поклонники восхитились тем, как теперь выглядит девушка. Многие отметили, что она не только помолодела, но и стала выглядеть, как супермодель. «Ого, какой цвет», «Это превосходно», «Ну что за преображение! Вообще не узнать», «Получилось шикарно», «Идеальная прическа», — стали писать подписчики.
Фото: соцсети mamacita_astana_