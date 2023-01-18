Как выжать сок без соковыжималки

Хотите выпить свежевыжатый сок, но нет рядом соковыжималки? Не проблема! Это можно сделать и руками.
Журналисты Teleprogramma.pro показывают лайфхак - как быстро справиться с этой задачей.
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Фото: freepik.com
Хотите выпить свежевыжатый сок, но нет рядом соковыжималки? Не проблема! Это можно сделать и руками.
Журналисты Teleprogramma.pro показывают лайфхак - как быстро справиться с этой задачей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».