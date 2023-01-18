Как выжать сок без соковыжималки

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Приводим полезный лайфхак.

Хотите выпить свежевыжатый сок, но нет рядом соковыжималки? Не проблема! Это можно сделать и руками.

Журналисты Teleprogramma.pro показывают лайфхак - как быстро справиться с этой задачей.

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