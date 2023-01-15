Девушка ужаснулась при виде новой стрижки: поразитесь, как ее преобразил другой стилист

Она осталась недовольна стрижкой, которую ей сделали. Волосы стали очень короткими, а рваная челка едва украшала героиню. Она пришла к известному парикмахеру Светлане Артемьевой. Стрижка «боб» выглядела очень мятой. Мастер сразу взялась за ножницы, чтобы выручить девушку.

«Моя красавица пришла ко мне после посещения другого салон. Мда, к сожалению, и такое бывает», – отметила она.

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Артемьева посчитала, что нехватка знаний и практики стали причиной неудачной стрижки. Но ей удалось все исправить. Героиня пришла в восторг от результата.