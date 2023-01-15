Девушка ужаснулась при виде новой стрижки: поразитесь, как ее преобразил другой стилист

Зачастую в салонах красоты не только радуют клиентов, но и огорчают. Мастера с маленьким опытом могут сделать неудачную стрижку, а некоторые просто не прислушиваются к просьбам и делают то, что им кажется правильным, а в итоге дамы уходят в слезах домой. Похожая история произошла с жительницей Воронежа.
Она осталась недовольна стрижкой, которую ей сделали. Волосы стали очень короткими, а рваная челка едва украшала героиню. Она пришла к известному парикмахеру Светлане Артемьевой. Стрижка «боб» выглядела очень мятой. Мастер сразу взялась за ножницы, чтобы выручить девушку.
«Моя красавица пришла ко мне после посещения другого салон. Мда, к сожалению, и такое бывает», – отметила она.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Артемьева посчитала, что нехватка знаний и практики стали причиной неудачной стрижки. Но ей удалось все исправить. Героиня пришла в восторг от результата.
Мастер решилась на смелый вариант. Она убрала челку и выбрила виски. Артемьева сделала стрижку в стиле панк, омолодив клиентку. Обычная домохозяйка сразу стала выглядеть ка крок-звезда. Пользователи Сети пришли в восторг от такой идеи. Многие отметили, что стилист сделала невозможное.
Фото: соцсети artemeva_hair_stylist