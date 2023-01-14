Седовласая женщина с «убитыми» волосами пришла в салон ради преображения: мастер сотворил с ней чудо (фото)

На этот раз он решил начать со стрижки. Героиня переживала, но не стала останавливать Кармо. Прядь за прядью он брал в свои руки и убирал 10-20 сантиметров, не жалея волос. Ему даже не пришлось браться за краску. Благодаря своему опыту парикмахер смог преобразить героиню, сделав ей модную стрижку в стиле героини Мерил Стрип в фильме «Дьявол носит Prada».

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