Седовласая женщина с «убитыми» волосами пришла в салон ради преображения: мастер сотворил с ней чудо (фото)

Седовласая женщина с «убитыми» волосами

Нелл Кармо с клиенткой. Фото: соцсети Nell Carmo

Знаменитый колорист сделал модную стрижку героине. Она не ожидала увидеть такое отражение в зеркале.

Многие женщины с трудом ухаживают за волосами, когда локоны становятся седыми и источенными. А идти к парихмахеру и  преображаться готовы не все. Однако седовласая женщина все же решилась прийти к колористу с международным именем Нуллу Кармо. Ее волосы были в крайне запущенном состоянии, но мастера это не напугало. 

На этот раз он решил начать со стрижки. Героиня переживала, но не стала останавливать Кармо. Прядь за прядью он брал в свои руки и убирал 10-20 сантиметров, не жалея волос. Ему даже не пришлось браться за краску. Благодаря своему опыту парикмахер смог преобразить героиню, сделав ей модную стрижку в стиле героини Мерил Стрип в фильме «Дьявол носит Prada».

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Пользователи Сети пришли в восторг. Многие осыпали комплиментами Нелла. Другие  поразились тому, как дама помолодела. 

«Это шикарная стрижка», «Как это модно выглядит и освежает», «Сразу минус 30 лет», Обожаю, когда женщины не боятся меняться! Как же круто получилось«, «Это прям шик», «Ох, вот это женщина!» — стали писать в Сети.

Нелл Кармо с клиенткой. Фото: соцсети Nell Carmo

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