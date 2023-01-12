Работник салона нашел бездомного и решил подстричь: неухоженный «бородач» превратился в стилягу

В каждой стране есть бездомные люди. Не всегда они имеют возможность соблюдать гигиену и тем более делать стрижки. Но порой находятся люди, которые готовы помочь тем, кто не имеет крыши над головой и привычного многим комфорта. В одном из турецких городов парикмахер не смог пройти мимо бездомного. Он предложил ему бесплатную стрижку.
В салоне герой снял дубленку и показал не только спутанные, немытые несколько дней волосы, но и густую бороду. Казалось, что он совсем старик. Мастер помыл ему голову и приступил к стрижке. Он поработал ножницами, чтобы убрать все колтуны.
Ему пришлось сбрить бока, а вот сверху он оставил несколько сантиметров волос и сделал начес. Бездомному также состригли бороду, оставив небольшую щетину и усы. Пользователи Сети ахнули, когда его увидели.
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Бездомный. Фото: YouTube-канал
Многие удивились тому, что бездомный оказался мужчиной лет 40. Преображение им понравилось, а стилист по волосам получил массу добрых отзывов. «Спасибо парикмахеру за то, что он делает добро», «Какой мужчина оказался», «Как все-таки стрижка и укладка преображают внешний облик человека», «Зашел дедушка, а вышел мужчина в расцвете лет», «Теперь его жизнь может поменяться», — стали писать в Сети.
Бездомный. Фото: YouTube-канал