Работник салона нашел бездомного и решил подстричь: неухоженный «бородач» превратился в стилягу

В салоне герой снял дубленку и показал не только спутанные, немытые несколько дней волосы, но и густую бороду. Казалось, что он совсем старик. Мастер помыл ему голову и приступил к стрижке. Он поработал ножницами, чтобы убрать все колтуны.

Ему пришлось сбрить бока, а вот сверху он оставил несколько сантиметров волос и сделал начес. Бездомному также состригли бороду, оставив небольшую щетину и усы. Пользователи Сети ахнули, когда его увидели.

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