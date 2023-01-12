Женщина помолодела по щелчку: модная стрижка преобразила даму с «убитыми» волосами

Женщины порой портят волосы, если самостоятельно красят их дома. На качество волос может повлиять некачественная краска, а также неправильное нанесение, слишком долгая выдержка, а также слишком частое окрашивание. В Перу в салон красоты пришла дама с убитыми волосами. Стилист Кучи принялась за работу сразу.
Примечательно, что корни были с седыми волосами, а сама шевелюра выглядела слишком сухой и безжизненной. Мастер решила покрасить ее в насыщенный цвет с переходом к рыже-оранжевому оттенку. Героиня переживала, но решилась на преображение. Стилист сделала ей короткую стрижку, сделав неровные срезы. Она открыла женщине длинную шею и визуально уменьшила щеки.
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Героиня была поражена. Она смущенно стала снимать результат на камеру. Женщина осталась довольна тем, как теперь выглядит. Пользователи Сети тоже очень удивились. Многие отметили, что дама помолодела и стала выглядеть стильно. «Ох, прям сразу на 10 лет моложе», «Не думала, что такой цвет может идти! Шикарно», «Стрижка умопомрачительная», — стали писать в Сети.
Фото: соцсети kuchisalon