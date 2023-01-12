Женщина помолодела по щелчку: модная стрижка преобразила даму с «убитыми» волосами

Примечательно, что корни были с седыми волосами, а сама шевелюра выглядела слишком сухой и безжизненной. Мастер решила покрасить ее в насыщенный цвет с переходом к рыже-оранжевому оттенку. Героиня переживала, но решилась на преображение. Стилист сделала ей короткую стрижку, сделав неровные срезы. Она открыла женщине длинную шею и визуально уменьшила щеки.

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