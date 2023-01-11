99-летняя бабушка попросила сделать прическу, как у правнука: результат всех поразил

В России живут ветераны, которые даже в своем преклонном возрасте хотят выглядеть хорошо. Мастера не всегда берутся преображать пожилых людей. Однако этот молодой мастер не мог отказать клиентке. Его прабабушка накануне 100-летия попросила ей сделать новую прическу. Она оказалась готова к смене имиджа.
Дима Федотов из Санкт-Петербурга ходит с длинными волосами, которые слегка кудрявятся. Именно такую прическу захотела его прабабушка. Мастер сделал ей биозавивку в домашних условиях. Он признался, что это не сложная процедура. Примечательно, что Дима является мастером маникюра. Однако ему удалось преобразить 99-летнюю женщину.
«Моя прабабушка ветеран Великой Отечественной войны, она дошла до Берлина, принимала участие в освобождении Праги! Житель блокадного Ленинграда!» – отметил Федотов.
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Результат поразил всех. В комментариях многие осыпали ее комплиментами. «Аж мурашки по коже и слезы на глазах. Счастливых лет вашей бабушке», «Бабушке долгих лет жизни, она помолодела! А внуку респект, что выполнил ее желание!», «Ну вообще бабушка красотка», «Монро просто», — стали писать подписчики.
Фото: соцсети fedotov.nails