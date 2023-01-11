99-летняя бабушка попросила сделать прическу, как у правнука: результат всех поразил

Дима Федотов из Санкт-Петербурга ходит с длинными волосами, которые слегка кудрявятся. Именно такую прическу захотела его прабабушка. Мастер сделал ей биозавивку в домашних условиях. Он признался, что это не сложная процедура. Примечательно, что Дима является мастером маникюра. Однако ему удалось преобразить 99-летнюю женщину.

«Моя прабабушка ветеран Великой Отечественной войны, она дошла до Берлина, принимала участие в освобождении Праги! Житель блокадного Ленинграда!» – отметил Федотов.

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