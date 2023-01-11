Взял и срезал пучок волос: девушка пришла к стилисту и стала нереальной красавицей (фото)

Блондинкам сложно ухаживать за волосами, особенно если блонд не природный, а результат окрашивания. Порой парикмахеры сталкивают с проблемами, когда к ним приходят клиентки, у которых пересушенные волосы. Сделать достойную прическу из «соломы» задача сложная. Однако на этот раз героиня попала к знаменитому стилисту в турецкий салон красоты.
У девушки были очень сухие и лишенные блеска волосы. Первым делом стилист взял волосы, собрал пучок и отрезал их. Он не стал жалеть длину. Затем мастер взялся за ножницы. Финальным штрихом стало сложное окрашивание с игрой нескольких оттенков. Ему удалось омолодить героиню, открыть ее лицо и подчеркнуть природную красоту.
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Сначала девушка расстроилась, но в итоге ее поразил результат. Она едва сдержала слезы радости. Пользователи Сети отметили, что она стала настоящей красоткой. Ее осыпали комплиментами. «Вот это руки золотые», «Я сама захотела такую стрижку», «А всем идет? Я тоже хочу», «Просто шикарная», — стали писать в Сети.
Фото: соцсети Saca Umut