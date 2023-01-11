Взял и срезал пучок волос: девушка пришла к стилисту и стала нереальной красавицей (фото)

У девушки были очень сухие и лишенные блеска волосы. Первым делом стилист взял волосы, собрал пучок и отрезал их. Он не стал жалеть длину. Затем мастер взялся за ножницы. Финальным штрихом стало сложное окрашивание с игрой нескольких оттенков. Ему удалось омолодить героиню, открыть ее лицо и подчеркнуть природную красоту.

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