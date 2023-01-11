Дама с седыми волосами пришла к стилисту: только посмотрите, как она преобразилась с модной стрижкой Шанель

Зачастую женщины расстраиваются, когда появляются седые волосы. За ними нужен особый уход. А некоторые представительницы прекрасного пола устают подкрашивать корни каждый месяц. На этот раз дама, у которой давно волосы стали серебристого цвета, пришла к знаменитому стилисту Неллу Кармо. Он увидел небрежные короткие волосы, но придумал, как преобразить клиентку.
Для начала мастер придал цвету волос более благородный серебристый оттенок. Он почти не изменил цвет, поэтому героиня сможет долго не краситься и выглядеть ухоженно. А вот волосы он аккуратно подстриг. Нелл предпочел придать форму и сделал стрижку Коко Шанель. Ему было нелегко, так как волосы были разной длинны, но он справился с задачей.
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«Вот что значит профи», «Как она стильно выглядит», «Это разрыв!», «Какая крутая прическа», «Просто бесподобно», «Я бы цвет сделала другой, а форма мне нравится», «Красота такая», «Невероятная стрижка», «Столько лоска», «Ну золотые руки», «Как она засияла», — прокомментировали кадры подписчики.
Фото: соцсети Нелл Кармо