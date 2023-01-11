Дама с седыми волосами пришла к стилисту: только посмотрите, как она преобразилась с модной стрижкой Шанель

Для начала мастер придал цвету волос более благородный серебристый оттенок. Он почти не изменил цвет, поэтому героиня сможет долго не краситься и выглядеть ухоженно. А вот волосы он аккуратно подстриг. Нелл предпочел придать форму и сделал стрижку Коко Шанель. Ему было нелегко, так как волосы были разной длинны, но он справился с задачей.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».