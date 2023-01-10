Девушка с потускневшими и сухими волосами пришла к стилисту: только посмотрите, что с ней сделали

Многие девушки начинают красить волосы еще в юном возрасте, а если не ухаживать правильно за окрашенными волосами, то они могут стать сухими и тусклыми. Лишь в руках хорошего мастера волосы могут ожить и снова стать блестящими и крепкими. Знаменитый стилист Мунир уже преобразил многих женщин. На этот раз у него побывала клиентка с «убитыми» волосами.
Мастер оценил объем работы. Он решил перекрасить клиентку. Красотка была уверена, что бьюти-гуру сделает из нее богиню. Однако ему захотелось выбрать очень яркий цвет. Ее локоны впитали краску и спустя два часа героиня уже красовалась с локонами медного цвета. Лишь слегка Мунир укоротил кончики.
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Мунир преобразил девушку. Фото: кадр из YouTube
Некоторые пользователи Сети не ожидали такого результата. Мастера стали обвинять в том, что он перестарался. Из-за такого броского цвета за волосами нужно еще больше ухаживать. Другие посчитали, что красоту героини ему подчеркнуть не удалось.