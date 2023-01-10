Девушка с потускневшими и сухими волосами пришла к стилисту: только посмотрите, что с ней сделали

Мастер оценил объем работы. Он решил перекрасить клиентку. Красотка была уверена, что бьюти-гуру сделает из нее богиню. Однако ему захотелось выбрать очень яркий цвет. Ее локоны впитали краску и спустя два часа героиня уже красовалась с локонами медного цвета. Лишь слегка Мунир укоротил кончики.

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