Женщина устала бороться с отрастающей сединой каждые три недели: стилист решил проблему, сохранив длину

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Героиня позволила мастеру преобразить ее. Стилист постоянно работает с серебристыми прядями и умеет делать настоящее чудо. Порой не нужно красить волосы в блонд или в темный цвет, чтобы скрыть возраст. Джек взял и сделал ее волосы пепельного цвета с красивыми оттенком.

Волосы стали в едином колоре, а также стали выглядеть ухоженными. Героиня не могла сдержать восторга. Она вскрикнула от восторга. Ей даже сохранили длину волос.