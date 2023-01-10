Женщина устала бороться с отрастающей сединой каждые три недели: стилист решил проблему, сохранив длину

Со временем многие женщины сталкиваются с такой проблемой, как седые волосы. Некоторым уже со школы приходится красить волосы, так как очаги седины могут возникать не только с возрастом, а также из-за стресса. Многим надоедает подкрашивать корни каждые три недели. Именно такая женщина обратилась за помощью к стилисту Джеку Мартину.
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Героиня позволила мастеру преобразить ее. Стилист постоянно работает с серебристыми прядями и умеет делать настоящее чудо. Порой не нужно красить волосы в блонд или в темный цвет, чтобы скрыть возраст. Джек взял и сделал ее волосы пепельного цвета с красивыми оттенком.
Волосы стали в едином колоре, а также стали выглядеть ухоженными. Героиня не могла сдержать восторга. Она вскрикнула от восторга. Ей даже сохранили длину волос.
Героиня с седыми волосами. Фото: соцсети Jack Martin Colorist