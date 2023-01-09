Даму в салоне красоты изменили до неузнаваемости: увидела красные волосы и лишилась дара речи

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Для начала даме покрасили волосы. Она позволила поэкспериментировать с цветом. Затем мастер взялась за ножницы. Так как спасти локоны не было возможности, она предпочла состричь длину и придать форму. Очень короткая челка стала изюминкой образа. Героине также сделали макияж. Она была удивлена не только новой стрижке, но и алому цвету волос.