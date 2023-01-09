Даму в салоне красоты изменили до неузнаваемости: увидела красные волосы и лишилась дара речи

Зачастую жительницы небольших городов посещают салоны красоты, где им предлагают сменить имидж. Так, дама элегантного возраста решила довериться специалистам. Она продемонстрировала сухие и безжизненные волосы. Выгоревший цвет локонов придавал возраста героине. Парикмахер решила сделать ей кардинально другую прическу.
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Для начала даме покрасили волосы. Она позволила поэкспериментировать с цветом. Затем мастер взялась за ножницы. Так как спасти локоны не было возможности, она предпочла состричь длину и придать форму. Очень короткая челка стала изюминкой образа. Героине также сделали макияж. Она была удивлена не только новой стрижке, но и алому цвету волос.
Фото: кадр из YouTube
Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от нового имиджа героини. А другие решили, что такая прическа сейчас не актуальна. «Это очень смело», «Совсем другой человек», «Стрижка старомодная», «Зачем так обкорнали», «А мне нравится! Смотрите, как помолодела», — стали писать в Сети.
Фото: кадр из YouTube