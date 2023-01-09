Стилист сделал эффектную стрижку даме, срезав 20 см волос: все просто ахнули

Блондинка с длинными волосами доверилась эксперту. Она готова была на любые перемены. Героиня с безжизненными светлыми волосами доверилась таланливому мастеру. Он срезал целый пучок волос, убрав около 20 см длинны. Зачем стилист сделала покраску волосы и взялся за ножницы. Он сделала воздушную рваную стрижку, открыв лицо и шею героини.

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