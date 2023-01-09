Стилист сделал эффектную стрижку даме, срезав 20 см волос: все просто ахнули

Героиня

Фото: соцсети sacaumut

Героиня отметилась в турецком салоне красоты. Ей кардинально сменили имидж, омолодив на 10 лет.

Каждая женщина хочет выглядеть привлекательно. Однако с возрастом не все готовы экспериментировать. Но именно дамы, которым больше 40 лет, могут освежить внешность, если им подберут новый цвет волос и стрижку. Именно ради преображения женщина  в возрасте пришла в салон красоты в Турции. 

Блондинка с длинными волосами доверилась эксперту. Она готова была на любые перемены.  Героиня с безжизненными светлыми волосами доверилась таланливому мастеру. Он срезал целый пучок волос, убрав около 20 см длинны. Зачем стилист сделала покраску волосы и взялся за ножницы. Он сделала воздушную рваную стрижку, открыв лицо и шею героини. 

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Пользователи Сети пришли в восторг от преображения. Многие отметили, что дама помодела на 10 лет. «Золотые руки у мастера», «Ну что за роскошный цвет», «Какое попадание», «Ой, вообще другой человек», «А всегда говорю, что длинна старит», «В таком возрасте короткие стрижки выручают», — стали писать пользователи Сети.

Фото: соцсети sacaumut

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