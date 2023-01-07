Из домовенка в красавицу: бедная деревенская девушка попала в руки стилистов и не узнала себя

Не все могут позволить себе походы в салоны красоты. Однако блогер Сергей не смог остаться равнодушным, когда встретил девушку Татьяну, проживающую в деревне. Она живет крайне бедно, а денег не хватает на жизнь.

И единственной ее мечтой оказалось – посвятить себе время и преобразиться, так как не ухоженные волосы она прячет по шапкой, а лицо покрыто неровным загаром, который придает возраста.