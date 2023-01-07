Из домовенка в красавицу: бедная деревенская девушка попала в руки стилистов и не узнала себя

Не все могут позволить себе походы в салоны красоты. Однако блогер Сергей не смог остаться равнодушным, когда встретил девушку Татьяну, проживающую в деревне. Она живет крайне бедно, а денег не хватает на жизнь.
И единственной ее мечтой оказалось – посвятить себе время и преобразиться, так как не ухоженные волосы она прячет по шапкой, а лицо покрыто неровным загаром, который придает возраста.
Блогер привел ее магазин, где героиня выбрала себе новый наряд. А потом Татьяна оказалась в салоне красоты. Она доверилась стилисту, но выразила свою маленькую просьбу – ей захотелось яркого образа. Парикмахер покрасила ей волосы, сделав корни красивыми темными, а прядки у лица более светлыми. Ей также сделали нежные локоны. Татьяне наклеили ресницы и сделали легкий макияж.
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Татьяна. Фото: кадр из YouTube
«Все как ты хотела?», – уточнила стилист.
«Вау! Какая я красавица», – поразилась Татьяна.
Героиня была очень благодарна. Она не переставала улыбаться. Блогер также помог преобразить ее дом. Пользователи Сети осыпали девушку комплиментами. Они отметили, что ей очень идет новый имидж.
Татьяна. Фото: кадр из YouTube